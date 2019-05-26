Смоляр выиграл вторую гонку на этапе Еврокубка Формулы «Рено» в Монако

Пилот программы SMP Racing Александр Смоляр завоевал победу во второй гонке этапа Еврокубка Формулы «Рено» в Монако.

Россиянин стартовал с поул-позишен и достаточно быстро оторвался от соперников. В середине заезда был введён режим жёлтых флагов, а позднее на трассе появилась машина безопасности. Отрыв Александра от ближайшего преследователя составил 0,8 секунды. Однако Смоляр удержал лидерство на рестарте и финишировал на первом месте. Это первая победа для программы SMP Racing в столь престижной гонке в княжестве Монако.



Благодаря подиуму и победе в ходе уик-энда Александр Смоляр набрал 86 очков и в общем зачёте пилотов и вышел на вторую позицию среди 23 участников.

«Выиграв квалификацию в пятницу, я понял, что стал на шаг ближе к своей мечте — победе на одной из самых знаменитых трасс в мире, в Монако. Сегодня всё получилось, и я этому очень рад. Хочу поблагодарить программу SMP Racing за поддержку и доверие, а также всех болельщиков», — приводит слова Смоляра пресс-служба SMP Racing.