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Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Монако

Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Монако
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Монако на уличной трассе в Монте-Карло. Больше всего голосов получил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. Гонщик «быков» стартовал с третьего места, сумел во время полны пит-стопов опередить Валттери Боттаса, однако за небезопасный выезд заработал пятисекундный штраф. С его учётом Ферстаппен занял четвёртое место.

На подиум Гран-при Монако поднялись немецкий гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, его соотечественник Себастьян Феттель, представляющий «Феррари», и ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас из Финляндии.

Посмотреть фотографию с сообщением пресс-службы Формулы-1 можно в твиттер-аккаунте чемпионата мира.

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