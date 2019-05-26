Ферстаппен: отдал все свои силы, чтобы пройти Хэмилтона

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при Монако.



«Конечно, очень обидно получить наказание, но я отдал все свои силы сегодня, чтобы пройти Льюиса Хэмилтона.



Я атаковал его, он начал увеличивать темп и убивать свою резину. Я пробовал оказать давление. У меня была очень интересная гонка, я хотел бы финишировать на подиуме, но радует то, что если посмотреть на темп, то можно сказать, что мы были очень сильны», — приводит слова Макса Ферстаппена Sky Sports.



Макс Ферстаппен финишировал вторым, но по ходу гонки получил штраф в пять секунд за столкновение на пит-лейн с Валттери Боттасом и откатился в итоговом протоколе на четвёртую позицию. Победу одержал Льюис Хэмилтон.