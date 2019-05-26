Феттель: тяжелейшая гонка

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги Гран-при Монако, в котором он занял вторую позицию.



«Тяжелейшая гонка. В Монако всегда что-нибудь происходит, Макс сделал невероятный пит-топ, я видел, как Ферстаппен и Боттас трогались с пит-лейна. Я думал, что мы сможем извлечь выгоду из прокола Боттаса, и мы пытались при этом оставаться в пределах досягаемости от Ферстаппена. Я хотел бы оказать большее давление, но мне пришлось сражаться со своими шинами. Не так серьёзно, как битва Макса и Льюиса, но у меня тоже была жаркая гонка.



Было сложно, но мы добились отличного результата, у нас впереди много работы, пока мы недостаточно быстры в сравнении с этими парнями. Ники Лауда был бы счастлив сегодня такой гонкой, мы очень будем скучать по нему. Он — икона прошлого и будущего, мои мысли полностью с его семьёй», — приводит слова Феттеля BBC.