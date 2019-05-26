Хэмилтон: не ездил на полностью изношенной резине с 2009 года

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Монако, в котором он занял первую позицию.
«Это определённо была самая трудная гонка, в которой когда-либо я участвовал. Тем не менее моя борьба действительна была вдохновлена духом Ники Лауды, он оказал большое влияние на нашу команду, и я знаю, что сейчас он смотрит на нас сверху и снимает свою шляпу перед нами. Я пытался сохранить сосредоточенность и позволить ему гордиться тем, что было нашей целью на протяжении всей недели. Мы действительно скучаем по нему.
Я не ездил на полностью изношенной резине с 2009 года, когда «Макларен» в Китае тянул со своим пит-стопом. Здесь много болельщиков, надеюсь, что им не было скучно. Команда проделала невероятную работу, я горжусь тем, что являюсь её частью и надеюсь продолжать в том же духе. Последняя атака Макса Ферстаппена была очень близкой, я увидел его в последний момент, думаю, что он коснулся моего зданего колеса передним крылом, я боялся, что у меня совсем не осталось резины», — приводит слова Хэмилтона BBC.
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