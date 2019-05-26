Албон: даже не знал, что произошло, когда была машина безопасности

Пилот «Торо Россо» Александер Албон прокомментировал итоги Гран-при Монако, в котором он занял восьмую позицию.
«Команда заработала хорошие очки, нам есть чем быть довольными. В целом хорошая гонка, хорошая работа с шинами. Как Карлос проскочил мимо на первом круге? Я неплохо вышел из первого поворота и прошёл его, в третьем повороте же он оказался на внешней траектории, которая там более быстрая. Мне некуда было деваться, и пришлось нажать на тормоз, чтобы избежать столкновения.
Мы с Грожаном действительно дольше других оставались на трассе и лидировали в середине пелотона. Сомневался, что за счёт этого удастся оказаться впереди Сайнса и Дани, потому что шины были уже не в идеальном состоянии. Я наполнен оптимизмом перед летней частью сезона. Мы финишировали в промежутке между 8-м и 12-м местами в гонках этого сезона, что говорит о стабильности. Если честно, я даже не знал, что произошло, когда была машина безопасности. После финиша я спросил, были ли сходы и где те, кто был впереди нас, и мне уже объяснили, что случилось», — передаёт слова Албона корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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