Райкконен: после контакта со Строллом управлять машиной стало ещё сложнее

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен подвёл итоги Гран-при Монако Формулы-1, где он не сумел побороться за финиш в очковой зоне. Райкконен финишировал на 17-й позиции.



«Мы решили не останавливаться во время машины безопасности, но после её ухода темпа не хватало, чтобы держаться с лидирующей группой в середине пелотона. Потом у меня был контакт со Строллом. Машиной и так было непросто управлять, а стало ещё сложнее. Что-то было не в порядке с машиной в целом, несколько раз я едва не влетел в стену. Надо понять, механические это были проблемы или нет, мы пока не знаем. Не лучший уик-энд для меня и «Альфа Ромео», — передаёт слова Райкконена корреспондент „Чемпионата“ Александр Говоров.