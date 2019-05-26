Райкконен: после контакта со Строллом управлять машиной стало ещё сложнее
Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен подвёл итоги Гран-при Монако Формулы-1, где он не сумел побороться за финиш в очковой зоне. Райкконен финишировал на 17-й позиции.
«Мы решили не останавливаться во время машины безопасности, но после её ухода темпа не хватало, чтобы держаться с лидирующей группой в середине пелотона. Потом у меня был контакт со Строллом. Машиной и так было непросто управлять, а стало ещё сложнее. Что-то было не в порядке с машиной в целом, несколько раз я едва не влетел в стену. Надо понять, механические это были проблемы или нет, мы пока не знаем. Не лучший уик-энд для меня и «Альфа Ромео», — передаёт слова Райкконена корреспондент „Чемпионата“ Александр Говоров.
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