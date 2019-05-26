Сайнс: обгон обоих «Торо Россо» по внешнему радиусу — лучший в карьере

Гонщик «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал финиш в гонке Гран-при Монако на шестой позиции.
«Сегодня я заработал очень много очков. Это особенно радостно, потому что на протяжении уик-энда у нас были большие проблемы с тем, чтобы добиться хорошего баланса. Одним из ключевых моментов стал старт гонки, где мне удалось обогнать обе «Торо Россо» по внешнему радиусу в третьем повороте. Думаю, что это был лучший обгон в моей карьере. Потом у меня получилось пройти несколько неплохих кругов до пит-стопа, что позволило остаться впереди Квята после его остановки.
Когда выехала машина безопасности, мы знали, что шины находятся в хорошем состоянии и имеет смысл остаться на трассе, чтобы создать отрыв», — передаёт слова Сайнса корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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