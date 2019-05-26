Перес едва не сбил двух маршалов на Гран-при Монако

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал, как он едва не сбил двух маршалов во время режима машины безопасности по ходу Гран-при Монако.



«Во время автомобиля безопасности я едва не врезался в маршалов. Я чуть не сбил двух стюардов. Это была неприятная ситуация. Они просто бежали, а я возвращался из боксов. Мне пришлось резко тормозить, и им очень повезло, что я не врезался в них.



Маршалы — отличные люди. Очевидно, что самое главное — это безопасность маршалов и пилотов», — приводит слова Серхио Переса GPToday.



Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, компанию на подиуме ему составили Себастьян Феттель и Валттери Боттас. Серхио Перес финишировал на 13-й позиции.

Видео можно посмотреть в «твиттере» RTL.