Перес едва не сбил двух маршалов на Гран-при Монако
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал, как он едва не сбил двух маршалов во время режима машины безопасности по ходу Гран-при Монако.
«Во время автомобиля безопасности я едва не врезался в маршалов. Я чуть не сбил двух стюардов. Это была неприятная ситуация. Они просто бежали, а я возвращался из боксов. Мне пришлось резко тормозить, и им очень повезло, что я не врезался в них.
Маршалы — отличные люди. Очевидно, что самое главное — это безопасность маршалов и пилотов», — приводит слова Серхио Переса GPToday.
Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, компанию на подиуме ему составили Себастьян Феттель и Валттери Боттас. Серхио Перес финишировал на 13-й позиции.
Видео можно посмотреть в «твиттере» RTL.
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