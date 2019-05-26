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Эггинтон: пилоты «Торо Россо» выполняли фантастическую работу

Эггинтон: пилоты «Торо Россо» выполняли фантастическую работу
Авто / Формула-1 0

Технический директор «Торо Россо» Джоди Эггинтон подвёл итоги Гран-при Монако для своей команды.

«Вслед за позитивной субботой, когда обе машины попали в квалификацию в топ-10, мы сумели завершить нашу работу сегодня и набрать очки двумя пилотами, финишировав на седьмом и восьмом местах — это фантастика. Была угроза дождя, так что мы решили продлить первый шинный отрезок, чтобы сохранять как можно больше тактических опций. Был риск дождя, который так и не пошёл, но мы были готовы, и всё сработало, а пилоты выполняли фантастическую работу, контролируя шины и затем атакуя, когда было необходимо.

В операционном плане команда тоже хорошо поработала: пит-стопы прошли хорошо, коммуникация на пит-уолл тоже была хорошей — и мы были вознаграждены очками, которых заслуживали. Сезон длинный, но STR14 хорошо реагирует на обновления, так что мы уверены, что можем и дальше прогрессировать», — приводит слова Эггинтона пресс-служба «Торо Россо».

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