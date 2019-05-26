Риккардо: нужно изучить, почему мы приняли неправильное решение

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо признал, что его команда допустила серьёзную ошибку, когда решила воспользоваться сейфти-каром и провести ранний пит-стоп во время Гран-при Монако. В итоге Риккардо, занимавший пятую позицию, финишировал только 10-м.
«Нам нужно всё выяснить. Я был в „Раскассе“, когда мне сказали заезжать в боксы. У меня не было времени, чтобы среагировать по-другому. Очевидно, это решение не было правильным. Мы как команда изучим, что можно было сделать лучше. Сейчас нам нужно посмотреть, что они видели в то время и почему решили зазвать нас на пит-стопы. Мы оба заехали и отдали всем позиции. Это досадно, потому что у нас был отличный старт, Кевин был нашей целью. У нас был хороший первый поворот, я вышел на пятую позицию, и это было действительно наше место. Мы могли получить сегодня очень хороший результат», — приводит слова Риккардо GPToday.
- 26 мая 2019
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