Магнуссен получил пятисекундный штраф и потерял две позиции по итогам ГП Монако

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен получил пятисекундный штраф по итогам Гран-при Монако, сообщает пресс-служба Межднародной автомобильной федерации. Магнуссен был наказан за срезку 10-го поворота, вследствие чего он получил преимущество. Произошёл этот эпизод в борьбе с пилотом «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересом.
После гонки Перес высказывал недовольство действиями Кевина Магнуссена и утверждал, что Кевин должен был вернуть ему позицию. На финиш Магнуссен пришёл на 12-й строчке, а Перес финишировал 13-м. После штрафа Магнуссен потерял сразу две позиции и переместился в протоколе на 14-ю строчку.
Помимо штрафа в пять секунд к времени на финише стюарды добавили Кевину Магнуссену один штрафной балл в суперлицензию.
Формула-1. Гран-при Монако. Гонка (с учётом всех штрафов)
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 78 кругов
2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,602
3. Валттери Боттас («Мерседес») +3,162
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5,537
5. Пьер Гасли («Ред Булл») +9,946
6. Карлос Сайнс («Макларен») +53,454
7. Даниил Квят («Торо Россо») +54,574
8. Александер Албон («Торо Россо») +55,200
9. Даниэль Риккардо +1.00,894
10. Ромен Грожан («Хаас») («Рено») +1.01,034
11. Ландо Норрис («Макларен») +1,06,801
12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
13. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
18. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг
19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2 круга
20. Шарль Леклер («Феррари») — не финишировал.
- 26 мая 2019
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