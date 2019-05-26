Магнуссен получил пятисекундный штраф и потерял две позиции по итогам ГП Монако

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен получил пятисекундный штраф по итогам Гран-при Монако, сообщает пресс-служба Межднародной автомобильной федерации. Магнуссен был наказан за срезку 10-го поворота, вследствие чего он получил преимущество. Произошёл этот эпизод в борьбе с пилотом «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересом.



После гонки Перес высказывал недовольство действиями Кевина Магнуссена и утверждал, что Кевин должен был вернуть ему позицию. На финиш Магнуссен пришёл на 12-й строчке, а Перес финишировал 13-м. После штрафа Магнуссен потерял сразу две позиции и переместился в протоколе на 14-ю строчку.



Помимо штрафа в пять секунд к времени на финише стюарды добавили Кевину Магнуссену один штрафной балл в суперлицензию.

Формула-1. Гран-при Монако. Гонка (с учётом всех штрафов)



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 78 кругов

2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,602

3. Валттери Боттас («Мерседес») +3,162

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5,537

5. Пьер Гасли («Ред Булл») +9,946

6. Карлос Сайнс («Макларен») +53,454

7. Даниил Квят («Торо Россо») +54,574

8. Александер Албон («Торо Россо») +55,200

9. Даниэль Риккардо +1.00,894

10. Ромен Грожан («Хаас») («Рено») +1.01,034

11. Ландо Норрис («Макларен») +1,06,801

12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг

13. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

18. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг

19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2 круга

20. Шарль Леклер («Феррари») — не финишировал.