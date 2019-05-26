Джовинацци объяснил смелую атаку на Кубицу разочарованием от хода гонки

Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци объяснил, почему пошёл в смелую атаку на польского пилота «Уильямса» Роберта Кубицу в гонке Гран-при Монако. Машины соприкоснулись, и после разворота Кубицы в предпоследнем повороте уличной трассы образовалась временная пробка. Стюарды признали Джовинацци виновным в аварии.



«Я просто был разочарован, оставаясь позади. Здесь, в Монте-Карло, невозможно обгонять. Я нашёл зазор в том повороте, но его оказалось недостаточно, и мы соприкоснулись.



Что касается скорости машины, то нам ещё нужно всё проверить. В субботу машина вела себя хорошо, но мы не поняли, что произошло в квалификации. Сегодня, если честно, невозможно сказать, какая у нас в реальности была скорость, ведь мы застряли за „Уильямсом“, — заявил Джовинацци в интервью пресс-службе Формулы-1.