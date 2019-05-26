Хэмилтон: раз 30 был близок к тому, чтобы разбиться
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на Гран-при Монако. По словам Хэмилтона, в ходе гонки он много раз касался стены и был близок к тому, чтобы разбить свой болид.
«Я хотел победить ради команды и Ники Лауды. На мне было огромное давление. Сегодня мы могли под ним сломаться. Я был настроен на то, чтобы выдержать этот колоссальный прессинг. Когда ломаешься психологически, для тебя всё кончено.
Для команды это был фантастический результат. Макс сильно прессинговал и провёл отличную гонку. Я раз 30 был близок к тому, чтобы разбиться, и рад, что этого не случилось. Я много раз касался стены и рад, что это закончилось», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Sky Sports.
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