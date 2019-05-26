Ферстаппен: я не видел Боттаса

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при Монако, в котором он финишировал вторым, но был наказан за столкновение с Валттери Боттасом на пит-лейне и откатился в протоколе на четвёртую строчку.



«На пит-стопе мы забыли переключиться на карту крутящего момента, и я ехал со стартовой картой, которая не была идеальной. У меня обычно большой процент мощности уходит на газ, но на этот раз сначала не было ничего, а затем внезапно включилась мощность. Было сложно пилотировать. Но мне удалось решить эту проблему.



Команда всё сделала правильно, нам просто не повезло. Я не знал, что рядом есть кто-то. Меня выпустили в тот момент, когда пелотон был плотным. Я был впереди, и очень жаль, что мы в итоге столкнулись. Но я не видел Боттаса», — приводит слова Макса Ферстаппена RaceFans.