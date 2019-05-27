Штайнер: всё, что могло пойти не по плану, пошло не по плану
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал итоги гран-при Монако.
«Гонка получилась очень сложной. Всё, что могло пойти не по плану, пошло не по плану. Это Монако, так что из-за обстоятельств мы смогли заработать всего одно очко. Я даже не буду рассказывать в подробностях, что произошло, иначе придётся издать книгу.
Естественно, мы недовольны результатами, да, многие были бы рады попасть в очки, но мы расстроены. Мы довольны скоростью болида, работой коллектива и пилотами. Сегодня мы могли добиться лучшего результата, но наша машина быcтра. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Мы ещё прибавим. Я не прошу об удаче, но пусть закончится полоса невезения», — приводит слова Гюнтера Штайнера пресс-служба команды.
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