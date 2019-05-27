Труэкс-младший выиграл гонку NASCAR Coca-Cola 600 в Шарлотт
Мартин Труэкс-младший стал победителем гонки NASCAR Coca-Cola 600, проходившей в Шарлотт (штат Северная Каролина). Второе место занял Джоуи Логано, тройку замкнул Кайл Буш.
Личный зачёт после 13 гонок сезона возглавляет Кайл Буш, набравший 2035 очков. Второе место занимает Логано (2020), третье — Чейз Эллиотт (2015).
NASCAR. Coca-Cola 600. Гонка
1. Мартин Труэкс-мл. («Тойота»)
2. Джоуи Логано («Форд»)
3. Кайл Буш («Тойота»)
4. Чейз Эллиотт («Шевроле»)
5. Рикки Стенхаус-младший («Форд»)
6. Крис Буше («Шевроле»)
7. Алекс Боумэн («Шевроле»)
8. Джимми Джонсон («Шевроле»)
9. Уильям Байрон («Шевроле»)
10. Кевин Харвик («Форд»).
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