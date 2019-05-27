Кубица намекнул, что «Уильямс» отдаёт предпочтение Расселлу

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица во время Гран-при Монако намекнул на то, что его команда отдаёт приоритет напарнику Джорджу Расселлу. Кубица удачно стартовал в Монако, опережая Расселла, но механики «Уильямса» первым в боксы зазвали британца.
«Я думал, что пилот, находящийся впереди, имеет приоритет в стратегии?» — изумился Кубица во время радиопереговоров. Тогда инженеры сообщили поляку, что обсудят с ним стратегию после гонки.
Для Кубицы гонка фактически закончилась после того, как в него врезался Антонио Джовинацци.
«Что я могу сказать? Как обычно, в Монако мало что происходит. В первом повороте я обогнал двоих, а затем ехал в своём ритме. Многие люди говорили, что я не смогу пилотировать в Монако. Поэтому рад, что удалось закончить гонку. В целом Гран-при сложился хорошо, но наша стратегия не была оптимальной. Вот и всё», — приводит слова Кубицы GrandPX.News.
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