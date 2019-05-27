Магнуссен: не понимаю, что произошло в Монако
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал результат Гран-при Монако. Магнуссен признался, что не понимает, почему уик-энд сложился неудачно. Пилот «Хааса» занял 14-е место, вдобавок получив пятисекундный штраф по итогам Гран-при Монако. Магнуссен был наказан за срезку 10-го поворота, вследствие чего получил преимущество. Произошёл этот эпизод в борьбе с пилотом «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересом.
«Я действительно не понимаю, что произошло. Гонка сложилась не так, как мы рассчитывали. Мы проделали отличную работу во время уик-энда. Вплоть до гонки уик-энд был превосходным! Очень жаль, что в итоге всё пошло не так, постараемся понять, почему всё так получилось», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».
Магнуссен получил пятисекундный штраф и потерял две позиции по итогам ГП Монако
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