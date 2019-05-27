Хюлькенберг забавно подвёл итоги Гран-при Монако, не сказав ни слова

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг, комментируя результат Гран-при Монако, был немногословен. В ответ на вопрос пресс-службы Формулы-1 Хюлькенберг попытался описать свои эмоции с помощью звуков.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Формулы-1.

Напомним, Хюлькенберг занял 14-е место. Во время гонки он попал в небольшую аварию с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером. После столкновения Хюлькенберг проколол шину, из-за чего был вынужден заехать в боксы. В результате Нико потерял несколько позиций, а следом попал в затор в предпоследнем повороте.

Напомним, Хюлькенберг в зачёте пилотов занимает 15-ю строчку, набрав лишь 6 очков. Все очки немецкий пилот заработал во время Гран-при Австралии, где он занял седьмое место.