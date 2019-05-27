Бинотто: Гран-при Канады не стоит рассматривать как последний шанс в сезоне

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что команда продолжает активную работу над тем, чтобы навязать борьбу «Мерседесу» в нынешнем сезоне. Во время Гран-при Монако пилот «Феррари» Себастьян Феттель частично сумел прервать гегемонию «Мерседеса», заняв второе место. Ранее во всех Гран-при гонщики «Мерседеса» занимали первое и второе места. В зачёте пилотов Феттель отстаёт от лидирующего Льюиса Хэмилтона на 55 очков.

«Гран-при Канады не стоит рассматривать как последний шанс в сезоне. Важно продолжать прогрессировать с каждым Гран-при. Мы разработали программу, которая решит возникшие проблемы. В Маранелло ведётся активная работа.

Тем не менее болид будет таким же, как в Монако. Мы можем лишь лучшим образом подготовиться. Думаю, мы будем лучше в Канаде, чем в Барселоне, но прямо сейчас сильнейший болид у «Мерседеса», — цитирует Бинотто GrandPX.News.