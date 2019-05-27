Хэмилтон считает, что в начале сезона выступает на среднем уровне

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, возглавляющий общий зачёт в нынешнем сезоне, поделился мнением о собственном выступлении. По мнению британца, ему есть куда прибавлять, несмотря на 17-очковый отрыв от напарника Валттери Боттаса, занимающего второе место в зачёте пилотов.
«Я, безусловно, чувствую, что пока выступаю средне. Может, немного выше среднего, но в целом выступил средне в первых шести гонках.
Думаю, что добился максимума. Я отлично подготовился к сезону, но если говорить о том, что я выжимаю из машины, думаю, были некоторые проблемы.
На мой взгляд, складывается похожая ситуация с другими сезонами. Но я уверен, что буду прогрессировать, ведь с каждой гонкой я получаю новую информацию. Особенно это важно в плане работы с шинами. Рассчитываю, что дальше будет лучше», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
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