Хэмилтон считает, что в начале сезона выступает на среднем уровне

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, возглавляющий общий зачёт в нынешнем сезоне, поделился мнением о собственном выступлении. По мнению британца, ему есть куда прибавлять, несмотря на 17-очковый отрыв от напарника Валттери Боттаса, занимающего второе место в зачёте пилотов.

«Я, безусловно, чувствую, что пока выступаю средне. Может, немного выше среднего, но в целом выступил средне в первых шести гонках.

Думаю, что добился максимума. Я отлично подготовился к сезону, но если говорить о том, что я выжимаю из машины, думаю, были некоторые проблемы.

На мой взгляд, складывается похожая ситуация с другими сезонами. Но я уверен, что буду прогрессировать, ведь с каждой гонкой я получаю новую информацию. Особенно это важно в плане работы с шинами. Рассчитываю, что дальше будет лучше», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.