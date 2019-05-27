Риккардо: «Рено» больше не может допускать такие ошибки, как в Монако

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал результат Гран-при Монако. Австралиец призвал команду изучить ошибки в стратегии, которые дорого ему обошлись. «Рено» решил воспользоваться сейфти-каром и провести ранний пит-стоп. В итоге Риккардо, занимавший пятую позицию, финишировал только 10-м.

«Мы просто уткнулись в машины, которые раньше были позади. Это очень расстроило. Я решу вопросы с командой. Мы хотим добиваться более высоких результатов и можем это сделать. Нужно лучше работать.

Я пилотирую болид и отлично понимаю ситуацию на трассе. Почему этого не видят другие члены нашей команды?! Мы не можем больше допускать такие ошибки. В Монако позиция очень важна, она — залог успеха. У нас была позиция.

Всё утром мы говорили, что нужно обогнать Магнуссена на старте, и мы сделали это. После удачного начала мы были в приподнятом настроении, но затем просто отдали всё обратно. Я видел Кевина после гонки — у него тоже было мерзкое настроение. Но нужно сохранять позитив. Теперь важно не допустить повторения такого», — цитирует Риккардо Autosport.