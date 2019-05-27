Источник: менеджмент Леклера крайне недоволен действиями «Феррари»

Менеджмент гонщика Формулы-1 Шарля Леклера и сам пилот недовольны отношением к нему со стороны «Феррари», утверждает Formula Passion. По данным итальянского издания, отношения между менеджерами Леклера и руководством «Феррари» сильно накалены.



Источник сообщает, что менеджмент Леклера сильно недоволен постоянными проблемами, которые возникают у гонщика по вине «Феррари» с самого старта сезона-2019. Очередная ошибка команды в квалификации Гран-при Монако, когда Шарля ошибочно не выпустили на вторую попытку, ещё больше ухудшила ситуацию.



Считается, что авантюрный пилотаж Леклера на первых кругах гонки, когда он успел обогнать пару машин, прежде чем повредил колесо в борьбе с Нико Хюлькенбергом и в итоге сошёл, фактически стал проявлением скрытого протеста против действий «Феррари». Боссы «Скудерии» хотели бы видеть более спокойную гонку, которая могла бы принести команде хоть какие-то очки при старте Леклера с 15-го места.