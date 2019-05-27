Хэмилтон: Гран-при Монако — самая тяжёлая гонка в моей карьере

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на Гран-при Монако.



«Это определённо была самая тяжёлая гонка в моей карьере. У меня было много гонок в карьере, в том числе и за пределами Формулы-1. Я думаю, что в глобальном масштабе, учитывая болид, шины, стратегию, обстоятельства в виде Ферстаппена позади — это была самая большая проблема в моей карьере. Но я очень рад, что мне всё удалось.



Конечно, у меня были разные мысли. Мне нужно было пройти 38 кругов, у меня не оставалось шин, и я думал, что нет другого способа, учитывая обстоятельства. Это было ужасно, потому что мысль о дополнительном пит-стопе значила, что мы отдадим победу в гонке. В итоге я сказал себе, что не поеду на пит-стоп и буду ехать до тех пор, пока шины просто не взорвутся», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.