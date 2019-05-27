Российского чемпиона ERC приговорили к 10 дням общественных работ с ФИА

Чемпион ERC, российский гонщик Алексей Лукьянюк получил наказание за превышение пилотом скорости на дорогах общего пользования, по которым российский экипаж передвигался от одного спецучастка Ралли Лиепая до другого, сообщает Autosport.



Судьи соревнований приняли решение оштрафовать российского раллийного гонщика на € 5000 (по решению спортивных комиссаров), а судьи Международной автомобильной федерации добавили к этому наказанию 10 дней общественных работ — Лукьянюку предстоит 10 дней участвовать в программах ФИА, которые будут посвящены безопасности движения на дорогах.



Всего Лукьянюк дважды допустил превышение скорости — один раз на 75 км/ч, а второй — на 78,5 км/ч. Сам гонщик принёс извинения за свой проступок.