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Марко: стюарды недолюбливают Ферстаппена

Марко: стюарды недолюбливают Ферстаппена
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко остался недоволен действиями стюардов гонки Гран-при Монако.

«Стюарды недолюбливают Ферстаппена. Его наказали слишком серьёзно, поскольку он находился впереди, а Боттас позади. Валттери должен был ему уступить. Когда же Макс получил штраф в пять секунд, его заблокировал Хэмилтон, он знал, что Макс потеряет позиции из-за наказания.

Инцидент после туннеля с Льюисом Хэмилтоном произошёл из-за того, что Льюис сместился влево. Стюарды на это никак не отреагировали», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.

Макс Ферстаппен финишировал вторым в гонке Гран-при Монако, но из-за наказания в итоговом протоколе остался только на четвёртой позиции.

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