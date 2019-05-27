Марко: стюарды недолюбливают Ферстаппена

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко остался недоволен действиями стюардов гонки Гран-при Монако.



«Стюарды недолюбливают Ферстаппена. Его наказали слишком серьёзно, поскольку он находился впереди, а Боттас позади. Валттери должен был ему уступить. Когда же Макс получил штраф в пять секунд, его заблокировал Хэмилтон, он знал, что Макс потеряет позиции из-за наказания.



Инцидент после туннеля с Льюисом Хэмилтоном произошёл из-за того, что Льюис сместился влево. Стюарды на это никак не отреагировали», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.



Макс Ферстаппен финишировал вторым в гонке Гран-при Монако, но из-за наказания в итоговом протоколе остался только на четвёртой позиции.