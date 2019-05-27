Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после победы на Гран-при Монако нырнул в бассейн с химикатами.



«Он был вынужден сразу же убежать в душ, потому что вода из этого бассейна используется при тушении пожаров и в неё добавляют химикаты для эффективности», — приводит слова репортёра Movistar Ноэми де Мигеля Nextgen-Auto.



Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Монако, на изношенной резине отбив атаки пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Компанию на подиуме ему составили Себастьян Феттель и Валттери Боттас. Ферстаппен получил наказание в виде прибавки пяти секунд к итоговому времени и откатился на четвёртую позицию. После победы Хэмилтон нырнул в общественный бассейн Монте-Карло, в котором зачастую купаются после гонки победители.