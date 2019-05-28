Аль-Аттия из-за штрафа потерял лидерство на Ралли Казахстана, Васильев — 4-й

Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli, в котором рассказали о старте третьего этапа Кубка мира по ралли-рейдам — Ралли Казахстана. Общая протяжённость гонки со стартом и финишем в городе Актау составит примерно 2500 километров. Казахстанский этап является самым протяженным во всем мировом первенстве текущего года: гонщиков ждут шесть дней соревнований.



Из-за сильного ветра старт первого спецучастка был отложен почти на два часа. Первым стартовал гонщик из Катара Нассер Аль-Аттия — он же и показал лучшее время, несмотря на замену колеса. Всего две секунды Аль-Аттие проиграл пилот из Саудовской Аравии Язид Аль-Раджи. Но в итоговой классификации на первой строчке оказался Язид, так как Нассер получил пенализацию за превышение скорости в одной из зон нейтрализации. Третьим завершил спецучасток польский гонщик Якук Пшигонски. Российский дуэт Владимира Васильева и Константина Жильцова показал четвёртый результат дня.



Пятым стал голландец Бернард Тен Бринке: он тоже менял колесо. Проблемы с колесом возникли и у супружеской пары Петрансель, но им пришлось потратить на замену сразу 22 минуты.

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