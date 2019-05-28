Экклстоун не поедет на похороны Лауды: не хочу видеть Ники мёртвым

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун подчеркнул, что он не хочет присутствовать на похоронах Ники Лауды.
«Я не хочу видеть Ники мёртвым. Для меня он всё ещё жив. В конец апреля мы навещали Лауду в клинике в Швейцарии. На тот моемнт уже было видно, насколько он слаб. Мы уже тогда знали, что он не сможет вернуться к нормальной жизни», — приводит слова Берни Экклстоуна Bild.
Напомним, что Лауда скончался 20 мая 2019 года. Функционер не появлялся в паддоке практически год. В августе 2018 года он перенёс серьёзную инфекцию, в результате чего ему было пересажено лёгкое. Ожидалось, что Лауда появится в паддоке на Гран-при Испании, но очередные проблемы со здоровьем не позволили этому случиться.
Похороны Ники Лауды пройдут 29 мая на центральном кладбище Вены. Попрощаться с Лаудой в Соборе Святого Стефана в Вене до обеда смогут все желающие, а затем будет проходить закрытая церемония для членов семьи.
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