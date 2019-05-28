На строящемся автодроме «Игора» обрушились строительные леса
Компания «СТЗ», которая является техническим заказчиком строительства автоспортивного комплекса «Игора-Драйв» подтвердила факт обрушения строительных лесов на площадке при подготовке к строительным работам. Есть несколько пострадавших в этом происшествии.
«Пострадавшие госпитализированы, и им оказывается медицинская помощь. Компания делает всё возможное для выяснения причин случившегося и оказания помощи пострадавшим», — цитирует заявление компании «СТЗ» информационное агентство ТАСС.
Ранее стало известно об обрушении строительных лесов на площадке, где шла подготовка к работам. Руководство организации находится на месте происшествия и выясняет его причины. Площадь обрушения составляет около 350 квадратных метров.
Фото: Прокуратура Ленинградской области
- 28 мая 2019
-
00:50
-
00:50
-
00:41
-
00:05
- 27 мая 2019
-
23:00
-
21:00
-
19:39
-
18:36
-
17:54
-
17:03
-
16:12
-
16:00
-
14:38
-
14:02
-
13:11
-
12:45
-
11:42
-
10:54
-
10:03
-
09:29
-
09:00
-
00:35
-
00:24
- 26 мая 2019
-
23:33
-
23:04
-
22:58
-
22:27
-
22:16
-
22:00
-
21:53
-
21:25
-
20:56
-
20:48
-
20:43
-
20:26
Партнерский контент