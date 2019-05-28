Бывший руководитель «Рено» призвал решить вопрос поставок шин в Формуле-1
Бывший руководитель «Рено» Флавио Бриаторе поделился мнением о текущей ситуации с поставками шин в Формуле-1. Руководители многих команд и пилоты жаловались на сложности с работой с шинами фирмы «Пирелли» — монополиста Формулы-1.
«Они постоянно меняют состав шин. Поэтому некоторые команды лучше работают с шинами, а некоторые — хуже. Получается настоящая игра в казино.
Было бы лучше давать всем командам «софт» на квалификацию и ещё другие шины на гонку. Сделать так, чтобы всё было одинаково в течение четырёх лет. Даже те команды, которые испытывали бы трудности с шинами, всё равно в итоге сумели бы разобраться рано или поздно.
Я постоянно слышу разговоры о шинах, но никого всё это не заботит», — цитирует Бриаторе GrandPX.News.
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