Вольф: после Монако Боттас будет чертовски зол, но станет ещё сильнее

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал результат Гран-при Монако. Воьф заявил, что третье место пилота команды Валттери Боттаса станет мотивирующим фактором. Впервые в нынешнем сезоне гонщикам «Мерседеса» не удалось занять две первые строчки на подиуме. Боттас пропустил вперёд гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля после контакта с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
«Макс потерял позицию и получил штраф, Валттери упустил второе место. В общей сложности потеряно три очка, два очка потерял «Мерседес».
В плане интересов команды, мы очень довольны результатом. Но я уверен, что Боттас остался разочарован, ведь всё складывалось хорошо, у него была отличная скорость. Он мог бы выиграть поул-позишен. Во время гонки его минимумом было второе место, но в итоге он лишился этого.
Думаю, в последних гонках Валттери показал нацеленность на результат. Я не сомневаюсь, что эта неудача чертовски разозлит его. После такого он станет ещё сильнее и покажет себя в Монреале», — цитирует Вольфа RaceFans.
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