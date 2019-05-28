Бриаторе раскритиковал руководство «Феррари» из-за ошибок в стратегии

Бывший руководитель «Рено» Флавио Бриаторе раскритиковал руководство «Феррари» по итогам Гран-при Монако. По мнению Бриаторе, «Скудерия» допустила серьёзные ошибки в выборе стратегии на гонку.

«Каждый знает, что трасса становится всё быстрее. Даже в Формуле-1 трасса становится на 0,3 быстрее с каждым следующим кругом. Но «Феррари» держит пилотов в боксах?

В руководстве «Феррари» опытные люди? Похоже, что нет. Видимо, они начали заниматься гонками лишь в четверг», — цитирует Бриаторе GrandPX.News.

Напомним, пилот «Феррари» Себастьян Феттель занял второе место в Гран-при Монако. Его напарник Шарль Леклер не смог завершить гонку после аварии, которая привела к проколу шины. Позже появилась информация, согласно которой у Леклера и руководства «Феррари» возник конфликт.