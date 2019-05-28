Бриаторе раскритиковал руководство «Феррари» из-за ошибок в стратегии

Бывший руководитель «Рено» Флавио Бриаторе раскритиковал руководство «Феррари» по итогам Гран-при Монако. По мнению Бриаторе, «Скудерия» допустила серьёзные ошибки в выборе стратегии на гонку.
«Каждый знает, что трасса становится всё быстрее. Даже в Формуле-1 трасса становится на 0,3 быстрее с каждым следующим кругом. Но «Феррари» держит пилотов в боксах?
В руководстве «Феррари» опытные люди? Похоже, что нет. Видимо, они начали заниматься гонками лишь в четверг», — цитирует Бриаторе GrandPX.News.
Напомним, пилот «Феррари» Себастьян Феттель занял второе место в Гран-при Монако. Его напарник Шарль Леклер не смог завершить гонку после аварии, которая привела к проколу шины. Позже появилась информация, согласно которой у Леклера и руководства «Феррари» возник конфликт.
- 28 мая 2019
-
11:17
-
10:50
-
10:14
-
10:01
-
09:36
-
00:50
-
00:50
-
00:41
-
00:05
- 27 мая 2019
-
23:00
-
21:00
-
19:39
-
18:36
-
17:54
-
17:03
-
16:12
-
16:00
-
14:38
-
14:02
-
13:11
-
12:45
-
11:42
-
10:54
-
10:03
-
09:29
-
09:00
-
00:35
-
00:24
- 26 мая 2019
-
23:33
-
23:04
-
22:58
-
22:27
-
22:16
-
22:00
-
21:53