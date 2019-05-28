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Контракт на проведение Гран-при Италии в Монце ещё не подписан

Контракт на проведение Гран-при Италии в Монце ещё не подписан
Авто / Формула-1 0

Итальянский автомобильный клуб (ACI) ещё не подписал новый контракт на проведение Гран-при Италии в следующем сезоне, сообщила пресс-служба Формулы-1. Как пояснили в пресс-службе, стороны ещё не поставили свои подписи. Эту информацию подтвердил и глава ACI Стичи Дамиани.

«Мы продолжаем вести переговоры с Формулой-1, чтобы быстрее перейти к подписанию контракта», — цитирует Дамиани Automoto.

По данным источника, в настоящее время проблемы заключаются в политических вопросах в отношениях с городом Монца. Так, у города очень высокие финансовые требования, которые ACI не хочет удовлетворить. Также источник сообщает, что в качестве запасных вариантов в Италии рассматриваются трассы «Имола» и «Муджелло».

Формула-1 согласовала новый контракт на проведение Гран-при Италии в Монце
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