Контракт на проведение Гран-при Италии в Монце ещё не подписан
Итальянский автомобильный клуб (ACI) ещё не подписал новый контракт на проведение Гран-при Италии в следующем сезоне, сообщила пресс-служба Формулы-1. Как пояснили в пресс-службе, стороны ещё не поставили свои подписи. Эту информацию подтвердил и глава ACI Стичи Дамиани.
«Мы продолжаем вести переговоры с Формулой-1, чтобы быстрее перейти к подписанию контракта», — цитирует Дамиани Automoto.
По данным источника, в настоящее время проблемы заключаются в политических вопросах в отношениях с городом Монца. Так, у города очень высокие финансовые требования, которые ACI не хочет удовлетворить. Также источник сообщает, что в качестве запасных вариантов в Италии рассматриваются трассы «Имола» и «Муджелло».
Формула-1 согласовала новый контракт на проведение Гран-при Италии в Монце
- 28 мая 2019
-
11:17
-
10:50
-
10:14
-
10:01
-
09:36
-
00:50
-
00:50
-
00:41
-
00:05
- 27 мая 2019
-
23:00
-
21:00
-
19:39
-
18:36
-
17:54
-
17:03
-
16:12
-
16:00
-
14:38
-
14:02
-
13:11
-
12:45
-
11:42
-
10:54
-
10:03
-
09:29
-
09:00
-
00:35
-
00:24
- 26 мая 2019
-
23:33
-
23:04
-
22:58
-
22:27
-
22:16
-
22:00
-
21:53
Партнерский контент