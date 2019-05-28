Итальянский эксперт: у инженеров «Феррари» мышление «ботаников», а не гонщиков

Журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Умберто Запеллони раскритиковал сотрудников «Феррари» после Гран-при Монако. По мнению Запеллони, ошибки в стратегии указывают на низкую квалификацию и отсутствие опыта у членов команды.

«Подобные вещи не могут происходить с «Феррари». Такие вещи не могут происходить, когда у вас в команде сотня инженеров и механиков сидит за компьютерами. Возможно, причина заключается в том, что эти люди имеют мышление «ботаников», а не гонщиков», — написал Запеллони.

Напомним, пилот «Феррари» Шарль Леклер не смог выйти даже во второй сегмент квалификации. Команда не дала монегаску провести ещё одну попытку, и в итоге он показал лишь 16-е время. После завершения сессии Леклер заявил, что потребует объяснений от руководства. Глава «Скудерии» Маттиа Бинотто назвал всё произошедшее «ошибкой».