Итальянский эксперт: у инженеров «Феррари» мышление «ботаников», а не гонщиков

Журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Умберто Запеллони раскритиковал сотрудников «Феррари» после Гран-при Монако. По мнению Запеллони, ошибки в стратегии указывают на низкую квалификацию и отсутствие опыта у членов команды.
«Подобные вещи не могут происходить с «Феррари». Такие вещи не могут происходить, когда у вас в команде сотня инженеров и механиков сидит за компьютерами. Возможно, причина заключается в том, что эти люди имеют мышление «ботаников», а не гонщиков», — написал Запеллони.
Напомним, пилот «Феррари» Шарль Леклер не смог выйти даже во второй сегмент квалификации. Команда не дала монегаску провести ещё одну попытку, и в итоге он показал лишь 16-е время. После завершения сессии Леклер заявил, что потребует объяснений от руководства. Глава «Скудерии» Маттиа Бинотто назвал всё произошедшее «ошибкой».
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