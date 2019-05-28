Р. Браун похвалил Квята после Гран-при Монако

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун подвёл итоги Гран-при Монако. Функционер выделил успехи «Хонды» и российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята, занявшего седьмое место.
«В топ-8 по итогам Гран-при Монако оказались четыре болида с двигателями «Хонды». На подобный результат японской команде было сложно рассчитывать ещё несколько лет назад.
Похоже, что взаимодействие с «Ред Булл» и прошлогодняя вовлечённость в развитие «Торо Россо» приносят плоды. Конечно, важнейшую роль играет «Ред Булл», но и вклад младшей команды не стоит списывать со счетов. Кроме того, в обеих командах есть молодые пилоты с разным опытом, которые доказывают, что очень конкурентоспособны.
Ферстаппен уже доказал свой уровень, Пьер Гасли быстро прогрессирует в «Ред Булл», а в «Торо Россо» Даниил Квят после года отсутствия настойчиво пробивается в центр внимания. Ну а из трёх новичков сезона я бы пока выделил Александера Албона, считаю его главным сюрпризом сезона», — цитирует Брауна пресс-служба Формулы-1.
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