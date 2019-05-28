Хаккинен отметил позитивные изменения в «Макларене»
Бывший пилот Формулы-1, двукратный чемпион мира в составе «Макларена» Мика Хаккинен поделился мнением о позитивных изменениях в своей бывшей команде.
«Я рад, что результаты улучшаются. Также приятно видеть, что в команде изменился настрой. Теперь стало гораздо больше энерегтики, позитива. Это просто фантастика», — сказал Хаккинен пресс-службе «Макларена».
В нынешнем сезоне в Кубке конструкторов после шести этапов «Макларен» занимает четвёртое место, набрав 40 очков. Пока «Макларен» доминирует в борьбе команд середины турнирной таблицы, опережая занимающую пятое место команду «Рейсинг Пойнт», на 13 очков.
18 очков «Макларену» в нынешнем сезоне принёс Карлос Сайнс-младший. Испанец в зачёте пилотов занимает седьмое место.
Хаккинен считает, что «Ред Булл» и «Феррари» навяжут борьбу «Мерседесу» в Монако
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