Хаккинен отметил позитивные изменения в «Макларене»

Бывший пилот Формулы-1, двукратный чемпион мира в составе «Макларена» Мика Хаккинен поделился мнением о позитивных изменениях в своей бывшей команде.

«Я рад, что результаты улучшаются. Также приятно видеть, что в команде изменился настрой. Теперь стало гораздо больше энерегтики, позитива. Это просто фантастика», — сказал Хаккинен пресс-службе «Макларена».

В нынешнем сезоне в Кубке конструкторов после шести этапов «Макларен» занимает четвёртое место, набрав 40 очков. Пока «Макларен» доминирует в борьбе команд середины турнирной таблицы, опережая занимающую пятое место команду «Рейсинг Пойнт», на 13 очков.

18 очков «Макларену» в нынешнем сезоне принёс Карлос Сайнс-младший. Испанец в зачёте пилотов занимает седьмое место.