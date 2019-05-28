Р. Браун: Леклер зашёл слишком далеко и поплатился за рискованное вождение

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун прокомментировал результат Гран-при Монако. Браун поделился мнением об агрессивной стратегии пилота «Феррари» Шарля Леклера, который рискованно обгонял соперников, стартовав с 15-й позиции. Гонка для монегаска закончилась аварией и вынужденным сходом.

«Шарль зашёл слишком далеко и заплатил высокую цену за столь рискованное вождение. Его реакция на ситуацию понятна. Он впервые участвовал в домашней гонке в составе топовой команды. Конечно, Шарль рассчитывал на особенную гонку, но всё закончилось разочарованием.

Для «Феррари» уик-энд получился тяжёлым, хоть в итоге команда и добилась лучшего результата в нынешнем сезоне. В целом, происходящее отразило, что «Скудерия» была третьей в плане скорости в Монако», — цитирует Леклера пресс-служба Формулы-1.