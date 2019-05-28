«Феррари» откажется от ливреи с надписью Mission Winnow в Канаде и Франции

«Феррари» во время Гран-при Канады и Франции заменит надписи Mission Winnow на болидах. Вместо них будут размещены логотипы, посвящённые 90-летию итальянской команды, сообщает RaceFans.
Mission Winnow — рекламная кампания производителя сигарет Philip Morris. Этой фирме принадлежит бренд Marlboro – долгосрочный партнёр «Феррари». При этом в Формуле-1 действует запрет на рекламу табачной продукции.
Ранее «Феррари» уже пришлось отказаться от размещения надписи во время Гран-при Австралии. Власти этой страны проводили собственное расследование в отношении подобной рекламы. Во избежание проблем было решено заменить надпись на ливрее.
В то же время пресс-служба «Феррари» подчеркнула, что Mission Winnow останется титульным партнёром команды в текущем сезоне.
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