Латифи опроверг слухи о том, что он заменит Кубицу в ходе сезона-2019

Резервный пилот «Уильямса» Николас Латифи опроверг слухи о том, что он заменит в британской команде Роберта Кубицу уже в ходе нынешнего сезона. По словам канадца, пока он сконцентрирован на выступлениях в Формуле-2.
«Для меня это просто слухи. У меня нет суперлицензии, и я сосредоточен на задаче завоевания титула в Формуле-2. Если кто-то мне скажет, что я должен пилотировать, думаю, я буду чувствовать себя готовым. Но я знаю, что не в той позиции, когда мне будет позволено пилотировать в Формуле-1. Так что я даже не думаю об этом. Всё это лишь слухи. Насколько я знаю, в этом году в „Уильямсе“ ничего не поменяется. Но моя цель — попасть в Формулу-1 как можно раньше.
Если я выиграю в этом году Формулу-2, в идеале я бы хотел попасть в Ф-1 уже в следующем году. Мне бы не хотелось год оставаться вне гонок, как это бывало с другими чемпионами Ф-2. Но титул в Формуле-2 — не гарантия места в Формуле-1. Многое зависит от удачи, времени и возможностей. Посмотрим, что произойдёт в 2020 году», — приводит слова Латифи FormulaSpy.
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