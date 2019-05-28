Николаев прокомментировал аварию на Ралли Казахстана

Вчера, 27 мая, четырёхкратный чемпион «Дакара» российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев попал в аварию во время Ралли Казахстана — 2019. Инцидент произошёл практически сразу после старта первого спецучастка ралли. Комментируя произошедшее, Николаев признал, что допустил ошибку, и рассказал о состоянии здоровья.

«Вчера заставил всех поволноваться. Приношу извинения команде и болельщикам. Нестандартная ситуация, допустил ошибку. Но тем не менее спорт есть спорт. Машина, конечно, повреждена, но главное, что экипаж не пострадал. Сегодня чувствую себя уже лучше.

Проанализировал вчерашние свои действия, посмотрели телеметрию вместе с Сергеем Геннадьевичем и с Дмитрием, сделали анализ, чтобы не повторять такую ситуацию. Самочувствие нормальное. От удара, конечно, сильно «сыграла шея», но тем не менее система «Гибрид» позволила её удержать. Мышцы немного повреждены, но с нами два доктора, всё будет в порядке», — приводит слова Николаева официальная страница «КАМАЗ-мастера» в социальной сети «ВКонтакте».