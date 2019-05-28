Гран-при Мексики, вероятно, останется в календаре Ф-1 и в 2020 году

Руководство Формулы-1 в лице Liberty Media продолжает внедрять нововведения. В нынешнем сезоне боссы Ф-1 активно обсуждают изменения календаря чемпионата на сезон-2020. Уже сейчас известно, что в следующем году в Формуле-1 дебютирует Гран-при Вьетнама, после долгого простоя вернётся Гран-при Нидерландов.

В связи с невозможностью увеличения проведения этапов ожидается, что это потянет за собой исключение из календаря ныне существующие Гран-при. На протяжении последних месяцев ходят слухи, что одним из этапов, который покинет чемпионат, будет Гран-при Мексики. Но теперь появилась информация, что событие в Мехико будет сохранено, сообщает GPblog.

В Мексике нашли дополнительное финансирование на проведение этапа. Наиболее реальная угроза исключения из календаря нависает над Гран-при Испании и Гран-при Германии.