Пажно заработал $ 2,67 млн за победу в гонке «500 миль Индианаполиса»
Пилот команды Team Penske Симон Пажно заработал $ 2,67 млн. за победу в престижной гонке серии IndyCar «500 миль Индианаполиса», сообщает ESPN. Пажно стартовал с поула и лидировал на протяжении большей части гонки. При этом, невзирая на то что Симон лидировал на протяжении 116 кругов из 200, развязка наступила лишь под занавес гонки. На финише Пажно и Росси разделили две десятые секунды. Спортсмен стал первым представителем Франции с 1920 года, которому удавалось победить в этой гонке.
Финишировавший вторым Александер Росси получил чек на $ 759 159. Такума Сато, занявший третье место, заработал $ 540 454.
Общая сумма призовых на этапе «500 миль Индианаполиса» в 2019 году составила более $ 13 млн.
- 29 мая 2019
-
00:58
- 28 мая 2019
-
23:59
-
23:03
-
21:36
-
20:25
-
19:30
-
18:28
-
17:23
-
16:56
-
15:45
-
15:12
-
14:00
-
13:24
-
12:14
-
11:17
-
10:50
-
10:14
-
10:01
-
09:36
-
00:50
-
00:50
-
00:41
-
00:05
- 27 мая 2019
-
23:00
-
21:00
-
19:39
-
18:36
-
17:54
-
17:03
-
16:12
-
16:00
-
14:38
-
14:02
-
13:11
-
12:45
Партнерский контент