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Пажно заработал $ 2,67 млн за победу в гонке «500 миль Индианаполиса»

Пажно заработал $ 2,67 млн за победу в гонке «500 миль Индианаполиса»
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

Пилот команды Team Penske Симон Пажно заработал $ 2,67 млн. за победу в престижной гонке серии IndyCar «500 миль Индианаполиса», сообщает ESPN. Пажно стартовал с поула и лидировал на протяжении большей части гонки. При этом, невзирая на то что Симон лидировал на протяжении 116 кругов из 200, развязка наступила лишь под занавес гонки. На финише Пажно и Росси разделили две десятые секунды. Спортсмен стал первым представителем Франции с 1920 года, которому удавалось победить в этой гонке.

Финишировавший вторым Александер Росси получил чек на $ 759 159. Такума Сато, занявший третье место, заработал $ 540 454.

Общая сумма призовых на этапе «500 миль Индианаполиса» в 2019 году составила более $ 13 млн.

Источник: ESPN US

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