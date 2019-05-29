Вассёр: «Альфа Ромео» провалила уик-энд в Монако

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр подвёл итоги Гран-при Монако. По его мнению, причиной неудачи гонщиков команды стала проваленная квалификация. Гонщики «Альфа Ромео» стартовали с 14-й и 15-й позиций.

«Думаю, мы проиграли гонку во втором сегменте квалификации. Во время свободной практики у нас была хорошая скорость, мы постоянно находились в первой десятке. Но затем в первом и втором сегментах квалификаций что-то пошло не так. Мы стали медленнее. Что-то невероятное, мы просто провалили уик-энд.

Нужно провести тщательный анализ, чтобы понять, что мы сделали не так. Но со скоростью во время уик-энда всё было в порядке, по крайней мере периодически. Нужно сделать выводы и двигаться дальше», — цитирует Вассёра Motorsport.