Промоутеры Гран-при Баку хотят организовать чартерные рейсы из Британии

Организаторы этапа Формулы-1 в Азербайджане рассматривают возможность налаживания чартерных рейсов в Баку. Данный вопрос рассматривается в связи с проблемами, которые возникли у футбольных болельщиков, желающих попасть на финал Лиги Европы «Арсенал» — «Челси».

Нехватка прямых авиарейсов в Азербайджан из Великобритании и довольно высокая стоимость перелёта стали главной причиной снижения интереса у фанатов.

«В следующем году постараемся организовать больше чартерных перелётов. Попытаемся продать билеты всем заинтересованным лицам.

Мы рассматриваем эту возможность. Нужно сделать так, чтобы всем было проще. Раньше мы этим не занимались, но теперь готовы рассмотреть возможности.

Из России приезжают 3000-4000 болельщиков, чуть менее 1000 прилетают из Великобритании. Я говорю об обычных фанатах, а не вип-гостях и так далее», — цитирует промоутера гонки Арифа Рахимова Reuters.