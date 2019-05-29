Штайнер раскритиковал стюардов: им стоит почитать правила

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер остался недоволен работой стюардов во время Гран-при Монако. По мнению Штайнера, некоторые стюарды недостаточно квалифицированы для работы на таком уровне.

«Я даже не вижу смысла говорить об этом, всё равно ничего не сделать. Сколько нужно ещё об этом говорить? Просто некоторые стюарды не могут выполнять свою работу, больше тут нечего сказать. Зачем тратить время, чтобы писать какие-то письма или обращения? Стюардам стоит читать правила. Они не должны были давать штрафное очко Грожану в Бахрейне, он там не был виноват, но всё равно его наказали», — приводит слова Штайнера Motorsport.

В качестве примера руководитель «Хааса» привёл инциденты с участием Пьера Гасли и Ромена Грожана в Монако, а также Грожана и Ландо Норриса в Бахрейне. В обоих случаях Грожан и Гасли получили одинаковые штрафы.

В Бахрейне Грожану и команде пришлось реагировать на замедлившуюся машину Себастьяна Феттеля. Поэтом это также публично признал пострадавший в инциденте Ландо Норрис.



В Монако же Гасли просто очень медленно проходил скоростную секцию трассы и помешал Грожану исключительно потому, что команда не сообщила ему о приближении соперника.

По мнению Штайнера, неправильно было одинаковым образом штрафовать пилотов в обоих случаях, так как там были разные обстоятельства.