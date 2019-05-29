В Вене похоронили Ники Лауду

В Вене прошла церемония прощания с Ники Лаудой, сообщает Sky Sports. Тысячам болельщиков удалось попрощаться с гонщиком и функционером в соборе Святого Стефана. В 15:00 по московскому времени началась траурная месса, в которой приняли участие многие люди из мира Формулы-1 и актёры Арнольд Шварценеггер и Даниэль Брюль (Шварценеггер дружил с соотечественником, а Брюль играл роль молодого Ники Лауды в голливудском фильме «Гонка»).



По решению семьи фото и видеосъёмка траурной мессы были запрещены. Сама церемония похорон австрийца прошла на кладбище Нойштифтер, где похоронена мать чемпиона. Лауду похоронили в гоночном комбинезоне команды «Феррари», согласно завещанию.

Напомним, Лауда скончался 20 мая на 71-м году жизни.