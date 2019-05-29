В Вене похоронили Ники Лауду
В Вене прошла церемония прощания с Ники Лаудой, сообщает Sky Sports. Тысячам болельщиков удалось попрощаться с гонщиком и функционером в соборе Святого Стефана. В 15:00 по московскому времени началась траурная месса, в которой приняли участие многие люди из мира Формулы-1 и актёры Арнольд Шварценеггер и Даниэль Брюль (Шварценеггер дружил с соотечественником, а Брюль играл роль молодого Ники Лауды в голливудском фильме «Гонка»).
По решению семьи фото и видеосъёмка траурной мессы были запрещены. Сама церемония похорон австрийца прошла на кладбище Нойштифтер, где похоронена мать чемпиона. Лауду похоронили в гоночном комбинезоне команды «Феррари», согласно завещанию.
Напомним, Лауда скончался 20 мая на 71-м году жизни.
- 29 мая 2019
-
17:48
-
16:46
-
15:36
-
14:54
-
14:17
-
14:15
-
13:47
-
12:55
-
12:30
-
11:48
-
10:17
-
09:26
-
00:58
- 28 мая 2019
-
23:59
-
23:03
-
21:36
-
20:25
-
19:30
-
18:28
-
17:23
-
16:56
-
15:45
-
15:12
-
14:00
-
13:24
-
12:14
-
11:17
-
10:50
-
10:14
-
10:01
-
09:36
-
00:50
-
00:50
-
00:41
-
00:05
Партнерский контент