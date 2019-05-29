Норрис: многое узнал о Ферстаппене из онлайн-гонок

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что участие в онлайн-чемпионатах его многому научило.



«Гоняясь с Максом онлайн я многому научился. Сейчас у меня нет возможности бороться с Ферстаппеном на трассе, но я знаю, как это — бороться с ним в виртуальных гонках, и это было очень весело. Благодаря автосимуляторам я знаю, как он будет ехать на тех или иных трассах. Я знаю, как он защищается, потому что в этом он очень хорош, а кроме того, он может быть агрессивен при обгонах.



Да, возможно, что в игре ты можешь атаковать сильнее, потому что в случае аварии тебе ничего не будет, но в симуляторах можно многое узнать. Я многое узнал о Максе именно из онлайн-гонок. Уверен, что он тоже узнал многое о моих сильных и слабых сторонах», — приводит слова Ландо Норриса Motorspot.