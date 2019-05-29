Кубица доволен своим выступлением в Монако
Польский пилот «Уильямса» Роберт Кубица считает, что он смог заставить замолчать сомневающихся в его способностях пилотировать с травмой руки после Гран-при Монако.
«Я знал, что в Монако всё пройдёт хорошо. Думаю, что многие считали, что я даже не смогу повернуть руль. В этой не самой простой ситуации у меня всё получилось, так что я счастлив. Конечно, итоговый результат мог быть и лучше, но это гонки.
Люди считали, что первый поворот станет для меня большой проблемой, но я думаю, что во всех гонках я неплохо выступал в первом повороте и на первом круге. Это своего рода гоночный инстинкт», — приводит слова Роберта Кубицы Autosport.
Роберт Кубица завершил гонку Гран-при Монако на 18-й позиции.
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