Кубица доволен своим выступлением в Монако

Польский пилот «Уильямса» Роберт Кубица считает, что он смог заставить замолчать сомневающихся в его способностях пилотировать с травмой руки после Гран-при Монако.



«Я знал, что в Монако всё пройдёт хорошо. Думаю, что многие считали, что я даже не смогу повернуть руль. В этой не самой простой ситуации у меня всё получилось, так что я счастлив. Конечно, итоговый результат мог быть и лучше, но это гонки.



Люди считали, что первый поворот станет для меня большой проблемой, но я думаю, что во всех гонках я неплохо выступал в первом повороте и на первом круге. Это своего рода гоночный инстинкт», — приводит слова Роберта Кубицы Autosport.

Роберт Кубица завершил гонку Гран-при Монако на 18-й позиции.